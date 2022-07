À 17 ans, une Arlonaise fait le buzz avec son discours de fin d’année : «Elle a tout compris» (vidéo)

Depuis la rhétoricienne a fait des émules sur le net. Le Facebook de l’institut a été visionné 6000 fois en 24 heures. "Bravo Louise, tu as tout compris, quelle leçon!" Impossible de ne pas faire l’analogie avec le buzz du prof d’unif Pedro Correa, il y a quelques années à l’UCL .

" Un magnifique discours, qui du haut de ma quarantaine bien sonnée m’a parlé et m’a touchée. Félicitations et merci pour ce beau texte" , écrit Stéphanie. Et Christophe d’enchaîner: "Surtout garder cette âme d’enfant et d’émerveillement."

Mais que dit-elle donc cette rhéto? " Dans la vie, je veux être heureuse, mais surtout rendre les gens heureux ."

Avec humour, elle a raconté son quotidien de la maternelle, ses gamelles d’ados. Son "quand j’étais petite" a invité ses potes de promotion à vivre le présent. " Je veux garder cette âme d’enfant, celle qui nous connecte avec notre essence, celle qui donne envie de colorier les nuages aux couleurs de l’arc-en-ciel, qui nous fait rire, qui donne envie de s’arrêter en plein milieu du trottoir parce que, là au milieu du goudron, se trouve une petite fleur, une petite fleur courageuse, qui a, elle toute seule, fait quelque chose de magique: elle donne de la couleur à un trottoir tout entier ." Et chuchoter à ses copains de classe: " Soyez cette petite fleur, donner de la couleur à qui vous entoure, n’ayez jamais peur d’être différent…"

Une invitation au bonheur dans les choses simples " pour rayonner et contaminer les autres » . Merci Louise pour ce viatique en début d’été.