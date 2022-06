Saint-Mard : il retrouve un ticket de Lotto dans sa voiture et gagne 84 000 euros

La vie d’un homme a changé, ce mercredi 29 juin. Un père de famille de la région, habitué de la librairie « Le jardin du Livre » à Saint-Mard (Virton) est venu faire valider son billet de Lotto. « Il m’a confié qu’il l’avait retrouvé, par hasard, dans sa voiture », explique Jimmy Thiery, le libraire. Et quand la machine rend enfin son verdict, c’est la stupéfaction. « On n’a pas eu connaissance du montant tout de suite, mais on savait que c’était une somme importante », ajoute Jimmy Thiery.