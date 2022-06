Portes ouvertes à la ferme d’animation de Marbehan

Le coronavirus étant passé par là, ils n’ont pu donner les premiers stages que l’an passé et ont reporté l’inauguration de leur ferme en ce début du mois de juillet.

En plus de stages pour enfants, Les Butineuses du Chênet qui travaillent en partenariat avec le centre voisin de dépaysement et de plein air, proposent des balades à dos d’âne, des anniversaires à la ferme, des visites de ruchers pour enfants et pour adultes, des initiations à la pêche…

Un menu copieux

Pour découvrir cette ferme d’animation établie sur les hauteurs de Marbehan, rendez-vous les 9 et 10 juillet, de 10h à 18h, avec au programme un marché du terroir et des artisans, des visites des installations, un barbecue à la ferme (PAF: 18-19 € en fonction du menu), des jeux en bois, un château gonflable, des promenades en char à banc, du grimage…

Un accordéoniste ainsi que les trompes de chasse de la Croix Mambourg seront également de la partie.

Plus d’informations sur Facebook: Les Butineuses du Chênet compagnie. Inscriptions au barbecue par mail à l’adresse butineusesduchenet@gmail.com ou par téléphone en composant le 0495739715.