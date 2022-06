Lou, l’amie de vos animaux, a crée à Amberloup sa petite entreprise

"M on bonheur au quotidien; depuis que je fais ça, je me sens pour la première fois à MA place". Lou Raths habite à Amberloup (Sainte-Ode) et vient de se lancer dans un projet singulier à l’aube de ses 36 ans, concrétiser son rêve d’enfance. "Depuis toute petite, j’ai un don avec les animaux, les sauvages comme les domestiques , explique-t-elle. J’aime partager cet amour pour eux et j’ai dès lors pris la décision de faire de ma passion un vrai travail: devenir indépendante au service de nos petites et grosses bébêtes. Je savais que le parcours serait plutôt long, parsemé d’embûches en tout genre, qu’il y aurait des moments de doutes, de démotivation mais dans ma tête résonnait toujours cette petite phrase “Mène la vie que tu veux et donne-toi les moyens”".