Les finances du CPAS de La Roche sont bonnes mais gare à l’avenir

Recettes et dépenses en hausse

Dans ce rapport, on remarque notamment une réduction de la remise à l’emploi d’articles 60. À l’ordinaire, les dépenses sont en hausse dans quasi tous les secteurs, surtout au niveau du fonctionnement. Les recettes, elles, augmentent également, même si " les différents fonds sociaux sont en baisse ", a précisé la directrice générale. Le fonds Covid perçu par le CPAS a permis d’aider 29 dossiers.

Un futur difficile

Au niveau du home Jamotte, on remarque un boni de 103282 €, après un mali à l’exercice 2020. " C’est un peu dû au fonds Covid mais aussi et surtout par le fait que des statutaires ont été pensionnés, ce qui a allégé les dépenses en termes de cotisations patronales ", a souligné Véronique Coutereels, rassurée de l’état des fonds de réserves: 1035150 € à l’ordinaire et 149043 € à l’extraordinaire. "Nos provisions sont plus importantes car nous y avons ajouté les subsides reçus que nous devrons reverser l’année prochaine. "

À l’issue de cette présentation, la directrice générale a tenu à partager ses craintes pour l’avenir. " Le compte est bon mais l’avenir l’est peut-être moins avec l’indexation des salaires mais aussi les augmentations à venir en matière d’électricité. " Des éléments qui risquent d’impacter le CPAS et le home Jamotte ainsi que leurs bénéficiaires. À moins d’une réaction du Fédéral d’ici là.