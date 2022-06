Le zadiste avait incendié des véhicules de police à Arlon: la cour d’appel le condamne à deux ans avec sursis pour moitié

Il a dit regretter son geste

Devant le tribunal correctionnel d’Arlon, il a dit regretter son geste. En octobre dernier, le tribunal correctionnel d’Arlon lui a accordé une peine de probation autonome d’une durée de deux ans. S’il ne satisfaisait pas aux conditions, il aurait alors écopé de deux ans de prison. Il a également été condamné à payer environ 115000 € aux parties civiles. Le tribunal a suivi la demande de MeDimitri De Coster, l’avocat du prévenu alors que le parquet avait requis une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire partiel. Le tribunal soulignait " la gravité des faits et le trouble à l’ordre public ", mais aussi " la minutie de la préparation de l’incendie qui apparaît mûrement et froidement réfléchi ".

Une peine trop légère

Mais le parquet a estimé que cette peine était trop légère, il a donc fait appel de cette décision. La cour d’appel de Liège a estimé qu’une peine de probation autonome, tout comme la suspension du prononcé étaient des mesures disproportionnées et qui n’étaient pas de nature à sanctionner de manière adéquate les faits.

La cour a retenu " la nécessité de lui faire prendre conscience, par une sanction sévère adaptée, du caractère fautif de son comportement et de l’inciter à ne pas réitérer à nouveau des comportements similaires, gravement attentatoires à la sécurité publique. "

Les magistrats ont souligné " l’atteinte que les faits retenus portent à l’ordre public, mais aussi le contexte particulier dans lequel les faits ont été commis démontrant la détermination du prévenu à causer préjudice à l’autorité publique, le sentiment de vengeance qui selon ses dires l’a animé suite à un conflit l’opposant à un fonctionnaire sanctionnateur et qui l’a conduit à bouter le feu à trois voitures dont deux sont des véhicules de police après avoir confectionné des cocktails Molotov avec des bouteilles de vin remplies d’essence. "

La cour a par ailleurs relevé que bien que le prévenu avait été enjoint, notamment à la suite d’une expertise psychiatrique, à une abstinence complète de l’alcool et une reprise d’une trajectoire socioprofessionnelle constructive, le prévenu n’a déposé aucun document justifiant qu’il ne consomme plus d’alcool et qui s’est engagé de manière concrète et durable dans la voie d’une réinsertion professionnelle et sociale.