Et ce à l’occasion des Journées fermes ouvertes, avec l’aide de très nombreux Hargimontois, et auxquelles participaient aussi 11 autres fermes de notre province. Leur exploitation n’a une fois de plus pas désempli samedi et dimanche, pas plus que les cuves à jus du Verger d’à Côté.

Propriétaire d’un verger d’une quarantaine de hautes tiges, duquel étaient proposées des visites guidées, André Ska et Madame cultivent principalement des pommiers et poiriers.

Dont les fruits tombent ensuite dans leur pressoir, avant de finir en bouteilles sous la forme de jus.

125000 litres en 2018

"La production de jus varie du tout au tout d’une année à l’autre, en fonction des conditions climatiques, avance André Ska. Par exemple, en 2018 on a produit 125000 litres à la bonne saison, puis 8000 litres en 2019 et tardivement. Cette année, la production s’annonce par contre bonne aussi."

Le Verger d’à Côté, qui a par ailleurs investi il y a peu dans une nettoyeuse de bouteilles et une chambre froide pour y stocker ses délicieux flacons survitaminés, ne presse pas que les fruits de son verger.

Mais aussi ceux de tout qui en fait la demande. "On garantit la transformation des fruits en jus très rapidement, aux citoyens qui viennent avec une récolte d’au moins 100 kg , note André Ska. S’ils doivent attendre, on leur demande de congeler les fruits jusqu’au rendez-vous."

Dans certaines enseignes

Si vous n’avez pas eu la chance de déguster les jus, sachez aussi qu’outre bien sûr à Hargimont, vous les trouverez dans les rayons d’une cinquantaine d’enseignes.

http ://www.levergerdacote.be