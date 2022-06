Le Festival de musique classique Durbuyssimo dévoile son programme d'octobre 2022

Le week-end du 21 au 23 octobre 2022, le rendez-vous est déjà pris pour les amateurs de musique classique du nord de la province et d’ailleurs. Le Festival international de musique classique Durbuyssimo fêtera son 50eanniversaire. Et qui dit jubilé dit édition spéciale. L’organisation annonce une programmation "de très haut niveau, variée dans les genres, servie par des artistes et des ensembles de renommée internationale" .