Dès 2023, l’eau va passer de 2,52 à 2,90euros le mètre cube à Léglise

La minorité s’abstient

Pour un ménage qui consomme 100 m3d’eau par an, la facture annuelle augmentera d’une quarantaine d’euros avec ce nouveau CVD. Évelyne Gontier regrette que ce nouveau tarif soit calculé sur les futurs travaux et non pas sur la situation actuelle. "On anticipe sinon on va droit dans le mur, souligne le bourgmestre Francis Demasy. C’est une obligation d’appliquer ce CVD et non un choix." Pour l’échevin Simon Huberty, garder son réseau d’eau implique des travaux d’entretien qui se répercutent sur la facture du citoyen. "De plus, la commune est tributaire de l’inflation comme tout le monde", conclut-il. Au vote, la minorité s’abstient; Évelyne Gontier vote par la négative. Notons que ce coût-vérité-distribution doit encore être avalisé par le comité de contrôle de l’eau et la Direction générale de l’économie du SPW.

Beau boni au CPAS

Les comptes 2021 du CPAS ont été présentés par le directeur financier Alain Gouverneur. Ceux-ci sont très bons avec un boni de 69000 € pour l’année, ce qui est semblable aux exercices précédents. "Le boni général est de 163000 € ce qui est de bon augure pour la suite , souligne-t-il. En effet, nous nous attendons à des augmentations en tout genre avec la crise que nous connaissons. Ce boni permet de voir l’avenir sereinement." Au fil des années, on constate que la dotation communale annuelle de 400000 € est de moins en moins utilisée par le CPAS. "Ce qui ne veut pas dire qu’elle doit être diminuée dans le futur", a précisé le directeur financier.