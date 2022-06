Championnat de pétanque à boules carrées à Suxy dimanche

En 2007, une bande de joyeux lurons de Suxy décide d’importer dans leur village un jeu qui se pratique dans les ruelles escarpées de Cagnes-sur-Mer, la pétanque à boules carrées et d’organiser le premier championnat de Belgique de la discipline. D’emblée, c’est le succès. Pour preuve, 42 équipes étaient inscrites lors de la 1erédition contre 112 lors de la dernière en 2019, les éditions 2020 et 2021 étant passées à la trappe pour les raisons que l’on sait. Si pour beaucoup, vu les 3 boules carrées employées, pointer, tirer ou ne fusse qu’approcher du cochonnet semble aléatoire, les Suchots (habitants de Suxy) organisateurs ont une autre philosophie et une autre vision de leur discipline: "La clé du succès est simple. C’est ne faire qu’un avec la boule, c’est devenir la boule, c’est penser à la place de la boule pour influer sur sa trajectoire et tendre vers la perfection". Si les inscriptions sont clôturées depuis belle lurette vu la réputation de l’événement, les alentours de l’église sont toujours accessibles au public. Attention toutefois l’entrée du village est impossible via la route de la Notre-Dame. Peut-être que cette 14eédition permettra aux organisateurs de réaliser leur rêve annoncer dès la première, à savoir, passer dans le week-end sportif de la RTBF.