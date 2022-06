À Latour, la troupe des Troubadours propose une exposition pour ses 80 ans

Des centaines de représentations

Au total, la petite troupe a joué plus d’une centaine de pièces. Des reprises pour la plupart, mais aussi quelques créations à l’instar de "Gaumeland Belgium", jouée en 2004. "Nous avons installé une dizaine de panneaux retraçant tout l’historique de la troupe. Il y a des photos, des textes explicatifs ainsi qu’une liste des pièces jouées chaque année. On a essayé de faire un panneau par décennie. Il y a aussi un panneau consacré à nos échanges avec le Canada. Un autre est quant à lui dédié aux quatre metteurs en scène professionnels avec lesquels nous avons travaillé durant de longues années" , ajoute André Gillardin.

Vestiges du temps

Quelques costumes sont aussi exposés. Dans un coin de l’église, on retrouve celui d’Harlequin, utilisé dans L’oiseau Vert (1992) ou encore un autre utilisé successivement en 1994 pour Les Échalotes et en 2019 dans La Révolution virtonnaise . Ces vestiges, véritables témoins de l’histoire de la troupe, ont été choisis par les acteurs. "On a exposé quelques costumes, éléments de décors et accessoires emblématiques. Certains ont été utilisés dans plusieurs pièces, notamment le téléphone, certains chapeaux ou la couronne. On a réfléchi avec les membres de la troupe afin de déterminer ce que l’on allait montrer. Certains objets sont bien connus de nos habitués, comme la pancarte "convoi d’anges heureux", qui est accrochée sur un mur de la buvette de la salle Familia depuis de nombreuses années, par exemple. Il y a aussi l’enseigne du "McToofy", notre fast-food made in Gaume" , précise André Gillardin.

En juillet et août, l’exposition est accessible tous les jours de 14h00 à 18h00. Dans l’ombre, la troupe prépare déjà sa prochaine pièce qui devrait voir le jour, si tout va bien, au début de l’année 2023.