Une marche et une course pour aider la recherche pour la lutte contre la maladie de Charcot

Une cause inconnue dans 90% des cas

En Belgique, chaque année, 200 personnes décèdent de la sclérose latérale amyothrophique. Il n’existe aucun traitement actuellement, seule la recherche pourrait apporter une solution dans le futur. 10% des diagnostics tendent vers une cause héréditaire, mais les 90% restants concernent une cause non-identifiée. « La recherche a beaucoup avancé au sujet du cancer, mais je pense qu’on doit aussi soutenir la recherche contre les maladies neurodégénératives comme les maladies d’Alzheimer, de Parkinson et de Charcot », estime Vinciane Vandenput qui est également gériatre au sein des hôpitaux de Vivalia.

Le sport pour récolter des fonds

Pour justement faire avancer cette recherche, il faut des financements suffisants. Le Docteur Vandenput a donc cherché des solutions pour pouvoir récolter de l’argent et le donner à la ligue SLA de Leuven. Avec l’aimable participation des allures libres gaumaises, une course et une marche solidaires auront lieu ce dimanche 3 juin à 10h00 au départ du ROx de Rouvroy. « Ce n’est pas la première fois que nous organisons cet événement, nous l’avons déjà fait avant la crise du coronavirus. Le départ de la course aura lieu vers 10h00, il faut donc venir s’inscrire un peu avant. On demande une participation de 4 euros qui sera intégralement reversée à la ligue SLA. Juste après le départ des coureurs, les marcheurs pourront s’élancer afin de ne pas les gêner. Au niveau des parcours, nous proposons deux tracés: l’un de 11 km et l’autre de 5 km. Les parcours de la course et de la marche sont identiques, il y a juste un tracé un peu plus facile d’accès pour les personnes à mobilité réduite », précise Vinciane Vandenput. Après l’effort, une petite restauration est prévue au ROx de Rouvroy pour les sportifs qui souhaitent s’attarder un peu sur place.

La recherche, la seule voie de sortie

Malgré la recherche scientifique qui s’annonce encore longue et fastidieuse, Vinciane Vandenput reste optimiste. « Oui, je pense qu’il faut rester optimiste. Actuellement la recherche dans ce domaine n’est pas la plus financée, car ce ne sont pas non plus les pathologies qui touchent le plus grand nombre. Je pense que la recherche sera la seule voie de sortie pour les malades. Je ne sais pas pour quand, mais j’espère que nous y parviendrons », ajoute Vinciane Vandenput.

Si vous souhaitez soutenir la recherche dans ce domaine, sachez que la ligue SLA possède un compte bancaire. Vous pouvez faire un don au BE28 3850 6807 0320 avec comme communication "en mémoire de Marc Flamion". Une exonération est possible au delà de 40 euros.

Infos : Vinciane Vandenput - 0473 45 65 15