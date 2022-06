Un rendez-vous qui fera la part belle au gravel, tendance cyclo très en vogue et qui devrait ameuter de nombreux graveleurs le 27 août prochain. L’opposition appelle donc la commune à veiller à exploiter des zones de délestage pour ce type de manifestation. Des parkings qui seront prévus, selon le Collège.

Notons que l’Houffa Gravel 2022 est un événement organisé par Golazo, un partenaire fidèle de la commune. Cette dernière subsidiera cette course à hauteur de 2500 €. Un apport financier qui s’ajoute à d’autres festivités cyclos mises en place par Golazo sur la commune. Un élément à surveiller selon le conseiller Marc Buytaert afin de ne pas délaisser les ASBL locales. " Si nous travaillons avec Golazo, c’est pour profiter de leur expertise et leur renommée internationale " a justifié le Collège.

" Ce que nous donnons à Golazo, ce sont des cacahuètes par rapport à la somme des subsides que nous octroyons à nos clubs et organisations locales ", a ajouté Marc Knoden.

Lifting pour des voiries

Notons que lors du conseil de mardi, il a été acquis que différentes voiries subiront un lifting dans le cadre du PIC (Plan d’investissement communal.Citons les voiries entre Achouffe et les Onays, la rue Bois des Moines, la rue du Panorama, la cour de l’Abbaye mais aussi des voiries dans le village de Taverneux. Les subsides s’élèvent à 60%. En ce qui concerne le PIMACI (Plan d’investissement mobilité active et intermodalité), l’échevin Philippe Cara est revenu sur le projet de passerelle qui doit voir le jour entre l’ancien cimetière de l’église de Houffalize et le parking du Spar. " Les montants sont conséquents mais avec une possibilité de subsidiation de 80% grâce au développement de la mobilité de douce dans plusieurs zones de la ville. Cela peut apporter une plus-value en termes de mobilité et désengorger le centre-ville. " L’unanimité a été de mise