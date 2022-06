Saint-Hubert: les recherches se poursuivent pour retrouver Hugo Henneaux

Les recherches se poursuivent donc ce mercredi, toujours avec d’importants moyens dont des chiens pisteurs.

Avis de recherche

Le lundi 27 juin 2022 vers 12h30, Hugo Henneaux, un jeune homme âgé de 18 ans, a quitté le domicile parental situé rue Petit-Vivier à Saint-Hubert. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il mesure 1m65, est de corpulence mince, a les cheveux bruns et les yeux bleus.

Au moment de sa disparition, il portait probablement un short, un T-shirt et une casquette.

Il est demandé à Hugo de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

La disparition est jugée inquiétante puisque le jeune n’a plus donné signe de vie depuis son départ de la maison.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30300 ou via Child Focus au numéro 116000.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.