Pourquoi pas de chiffres pour les surcoûts de Houdemont ?

Sans donner de chiffres, Yves Bernard a répété que le financement de la RW pour Houdemont était indexé et que Vivalia pourrait le cas échéant introduire un dossier complémentaire dans le cadre du nouveau calendrier 2024-2028 de la RW pour les infrastructures hospitalières.

Jean-Philippe Florent, député écolo, se dit "stupéfait" face cette impossibilité de réponse chiffrée. Il a même interrogé la ministre wallonne Morreale à ce sujet. "On sait que le montant initial de 267millions de Vivalia est obsolète. Mais on se situe sur quels montants? 300 millions? 500 millions? Davantage? Il me semble que c’est le b.a-ba d’une saine gestion d’un projet de cette ampleur. Le train Vivalia 2025 fonce sans savoir s’il a suffisamment de rails en bout de course, c’est stupéfiant" , dit J.-Ph.Florent.

La ministre Morreale s’est limitée à lui répondre que Vivalia pourra déposer une demande de financement dans le cadre du nouvel appel à projet du second plan quinquennal de construction d’infrastructures hospitalières, lancé dans les mois à venir. Et qu’elle analysera le plan financier en toute connaissance de cause.