Les polycliniques en Luxembourg, en site neuf ou dans les actuels hôpitaux?

Outre l’attractivité salariale au Grand-Duché, "nous enregistrons maintenant un autre phénomène: des infirmières françaises qui travaillaient chez nous à Arlon, mais qui retournent prester en France comme infirmières libérales, tout cela grâce à la revalorisation de leurs salaires récemment décidée par la France" , relève Bénédicte Leroy, directrice des soins infirmiers.

"Le manque de perspectives fait fuir le personnel" , affirme depuis la salle le DrKamal Mitri, représentant de la Ville d’Arlon, laissant sous-entendre que le personnel médical à Arlon n’adhère pas au projet d’hôpital à Houdemont.

Il essuie les foudres du Dr Pierre: "Dans les médecins que nous engageons, vous n’en trouverez plus un seul qui accepte de travailler dans les 4hô pitaux avec des heures de garde comme on le faisait. Et dans le personnel qui est parti, aucun médecin ne m’a dit qu’il le faisait par hostilité à Vivalia 2025!"

Présent à l’AG de Vivalia, le futur DG Pascal Mertens a bien insisté qu’il fallait " l’adhésion de toutes les forces vives de la province et regarder dans la même direction pour réussir Vivalia 2025 ou 2027!"

Polycliniques modernes

Au cours de la soirée encore, France Riguelle et le Dr Vincent Delrue, chargés de projet pour l’hôpital d’Houdemont, ont précisé que l’enquête publique en vue du permis de bâtir venait de se clôturer le 20juin. Le fonctionnaire délégué va rédiger son rapport à l’automne et pour début 2023, on devrait avoir la décision de l’administration de la RW pour ce permis unique.

Mais quid alors des polycliniques?Virton et Vielsalm existent déjà, leurs infrastructures seront simplement rénovées.

Par contre, l’implantation future des polycliniques de Bastogne, Libramont et Arlon va faire l’objet d’une réflexion globale menée par Vivalia avec Idélux et les trois communes concernées. " C’est une main tendue vers les communes pour un espace de discussion" , dit le Dr Delrue.

Ces polycliniques devront être facilement accessibles, modernes, peu énergivores. Nos actuels hôpitaux répondent mal à ces critères, semblent dire les dirigeants de Vivalia.

Pour rappel, une polyclinique permettra les consultations dans toutes les disciplines, les prises de sang, la radiologie, le départ de l’ambulance PIT.