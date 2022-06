Les Apéros Libramontois ont déjà dix ans

À l’époque, les quatre Ardennais, rejoints par deux autres membres dans le comité depuis quelques semaines, avaient donc trouvé un concept novateur en province de Luxembourg. "En tout cas dans la région, explique Guillaume Hotton. En 2012, nous étions un peu des précurseurs en Centre-Ardenne. Ensuite, le concept s’est décliné un peu partout."

Rien entre novembre 2019 et mai 2021

Chaque année, le comité, très dynamique, proposait plusieurs événements. Et puis, la crise sanitaire est passée par là.

"Nous avions organisé un dernier événement en novembre 2019 avant que le Covid ne vienne s’inviter dans nos vies, signale Guillaume Hotton. En 2020, nous n’avions rien organisé. Pendant le premier semestre de 2021, nous n’avions rien prévu. Mais ensuite, les conditions étaient un peu plus souples et nous avions décidé de prévoir un événement en novembre. Mais une semaine avant, nous avons dû tout annuler. Là, cela a été un peu compliqué, mais nous sommes repartis de l’avant et nous avons organisé les Apéros en mai dernier. Et cela a été une réussite, les gens étaient demandeurs."

Une dizaine de DJ et un blind-test organisé par Pascal Michel

On l’a dit, cette année, ce sont donc les dix ans. Et le rendez-vous est fixé le week-end du 15 août sur la Place Communale pour trois jours de folie.

" Le vendredi, nous commencerons par les Apéros Libramontois classiques, avec notre DJ habituel et des petits concours , précise Guillaume Hotton. Le lendemain, nous avons voulu organiser une journée dédiée aux enfants et familles. De 11h30 à 18h00, plusieurs activités seront proposées comme des châteaux gonflables, des jeux en bois, des grimages, d’autres activités pour les enfants (barbe à papa, glaces, pop-corn) et un bar à bières spéciales pour les plus grands. À partir de 18h, place à un blind-test géant en plein air animé par Pascal Michel. Tout se terminera vers 22h30 car le but, c’est de rester dans le même créneau horaire que lorsque nous organisons les Apéros".

Le dimanche, une nouvelle grosse journée est au menu. "La cerise sur le gâteau, sourit Guillaume Hotton. Place à une garden party de 11h30 à 22h. Nous aurons une dizaine de DJ avec un programme très éclectique, avec des DJ régionaux, d’autres qui sont présents à Tomorrowland et autres grands festivals. Il y en aura pour tous les goûts (électro, house, 90s, pop, rnb, tech, rap). Au programme, on retrouvera notamment Birdog, Vicky Kristine, Lilo, DJ Ward, Meg Beg, Lennert Wolfs, Dave Lambert, Meaghan, DJ Sahra, Di Maro."

Notons que l’entrée sera gratuite durant les trois jours (cependant les inscriptions seront obligatoires pour le blind-test) et que la présence d’un village foodtruck sera prévue tout au long du week-end.