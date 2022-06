L’accès aux 70% de subsides n’a pas coulé

Sont en l’occurrence concernées les infrastructures du club de football de Bande et le complexe sportif de Forrières.

Philippe Lefebvre (minorité Ensemble) a profité de cette séance pour émettre une remarque. "Suite à la demande du propriétaire d’une habitation privée à Ambly accueillant une famille ukrainienne, hors Fedasil, la Commune a pris en charge l’installation d’une cabine de douche dans celle-ci d’un montant d’environ 2200 € HTVA. Or, la majorité a toujours refusé d’aider les plus fragilisés et acteurs locaux, et fournir des masques au personnel et enseignants pendant la pandémie. Un refus qu’elle a justifié par le coût des inondations. Lors de celles-ci, de nombreux sinistrés n’ont pas reçu le moindre soutien financier de la part de la Commune."

Marc Quirynen, bourgmestre: "Le particulier n’avait pas de douche pour plusieurs familles nombreuses. La Commune est intervenue en urgence pour installer une douche, mais pas avec les derniers publics mais un crédit mis à disposition par la Région. Et quand les Ukrainiens seront partis, on récupérera la douche."