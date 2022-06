La Commune d'Hotton a-t-elle snobé 300 000 € ?

Exigeant?

Place alors aux inondations. Le conseiller Philippe Courard (min.) revient sur les aides diverses octroyées dans ce cadre. Et pointe un montant de 300000 € qui sera reversé au Fédéral, car non utilisé. Il ne mâche pas ses mots. "On passe à côté de 300000 € alors qu’il y a des gens en difficulté. Il s’agit d’une mauvaise gestion. Cet aspect des inondations a été mal géré par la commune et le CPAS. C’est lamentable!"

Du côté de la majorité, on ne partage pas cette vision. Autant la bourgmestre Martine Schmit que la présidente du CPAS, Marie-Anne Benne mettent en avant le travail réalisé par les équipes. "Dites-vous que le travail sur le terrain a été mal fait?", lance la mayeure à Philippe Courard. "Non, il a été trop bien fait. On a été plus exigeant que la Région et le Fédéral", dit ce dernier.

La bourgmestre réagit: "Il ne faut pas critiquer le travail de terrain. On donne de l’argent si on respecte les règles. Si on a droit à quelque chose, on se battra. Nous avons été proactifs."

Marie-Anne Bene abonde, notant qu’il s’agissait d’une " avance remboursable ."

En fin de séance, Philippe Courard avance que quelque chose le "chagrine." : le fait conseil communal se soit tenu en même temps que l’AG de Vivalia, rappelant l’importance de cette dernière. "Sans représentant à cette AG, dit-il , le vote du conseil communal de Hotton, c’est zéro." Pas facile d’accorder les agendas de tout le monde pour la mayeure, qui avance que lorsque la date du conseil a été arrêtée en collège, celle de Vivalia n’était pas encore connue.