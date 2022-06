A Saint-Hubert, l'avenir s'annonce peu radieux pour le CPAS

"Mais taxer davantage n’a aucun sens pour un service social , souligne Didier Neuvens pour la minorité. C’est un peu le serpent qui se mord la queue."

André Adam, le président du CPAS, a donc énuméré toute une série de mesures à prendre rapidement. On peut citer entre autres qu’il n’y aura pas de postes supplémentaires en 2023, et sans doute les autres années, qu’il y aura une légère augmentation des prix des plaines de vacances ou encore des tarifs extrascolaires. Les travaux d’aménagement du sous-sol au bâtiment du CPAS sont, eux, mis de côté. "Ces mesures sont trop faibles pour attendrir les prévisions pessimistes mais c’est mieux que rien , explique André Adam. Il faudra un moment prendre des décisions plus fermes." Bonne nouvelle tout de même, on ne touchera pas au prix des repas dans les écoles. Le Plan Oxygène, qui permet aux communes d’emprunter sur 30 ans à taux avantageux, a donc été voté. La minorité s’est abstenue. "Je comprends ce choix d’agir mais on ne sait pas où on va avec ce plan", justifie Didier Neuvens.

Les efforts portent leurs fruits à la Commune

Du côté communal, le plan de gestion entamé depuis quelques années semble porter ses fruits. En effet, les prévisions font état d’un excédent de 500000 € d’ici cinq ans. "Nous avons mis toute une série de choses en place pour cela , souligne le bourgmestre Pierre Henneaux. Le personnel admis à la retraite ne sera pas remplacé systématiquement. Le prix de la main-d’œuvre ouvrière a augmenté, les locations de chasse restent fixes et nous avons une bonne projection des futures ventes de bois. Nous n’avons pas le choix des économies." Tous ces efforts font que la Commune ne doit pas recourir à des aides financières pour le moment. "Mais avec la trajectoire budgétaire pessimiste pour le CPAS, la commune va devoir intervenir, ce qui pourrait mettre à mal les efforts consentis", termine le bourgmestre.