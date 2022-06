"Bien entendu, le FAM a été impacté financièrement par la diminution sensible du nombre d’activités et visiteurs.Mais le personnel, soutenu par le conseil d’administration, n’a pas ménagé ses efforts .Des rafraîchissements dans des dalles ont eu lieu et nous nous sommes encore plus investis dans les missions du FAM à savoir l’étude, la conservation, l’enrichissement des collections et la préparation de l’événement phare de 2022 à savoir l’exposition consacrée au Maître de Waha visible jusqu’au 30 août", a confié Jean Lanners, président du musée marchois, lors de l’assemblée générale de l’ASBL.

Jean Lanners et Thibault Cassart, conservateur du FAM, ont également pris la parole pour évoquer certains projets.

"Nos équipes travaillent notamment au lancement du projet culturel "Mon Patrimoine Revisité", pour lequel le FAM a été choisi comme représentant des musées de la province de Luxembourg. Initié par la Fédération Wallonie Bruxelles, ce projet s’adresse aux élèves des trois premières années du primaire. L’idée est de leur faire découvrir un musée, le patrimoine et les éveiller aux formes artistiques et culturelles proches. Nous oeuvrons aussi à la création d’un centre de documentation commun aux Cercles historiques de Marche, Hotton et Rendeux au sein du FAM. Par ailleurs, des synergies avec plusieurs acteurs muséaux des provinces de Luxembourg et Namur vont être établies."

Le FAM cherche des femmes

Jean Lanners a également marqué la volonté du conseil d’administration de s’étoffer et de féminiser sa composition. Que les éventuels intéressés ou intéressées n’hésitent pas à se faire connaûtre!

Rappelons que le FAM est consacré à divers aspects de la vie en Famenne, au plasticien Remy Van den Abeele et à l’art des XXeet XXIesiècles. Il propose aussi des visites guidées, du musée évidemment, mais également de Marche, de l’église de Waha et ses vitraux Folon. Le FAM loue aussi des espaces pour les entreprises ou pour l’organisation d’animations pour enfants.

084/327060 – www.famenneartmuseum.be