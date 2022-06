A Herbeumont, un nouvel essor touristique grâce à l'aire de motor-homes

L’occasion pour la bourgmestre Catherine Mathelin de rappeler non seulement l’importance d’une telle infrastructure sur le territoire communal, mais aussi de la mettre en parallèle avec toute une série d’autres réalisations dans le domaine touristique de l’entité. "Le tourisme est un secteur de grande importance pour notre commune orientée vers le développement d’un tourisme" nature" tourné vers le sport et le slow tourisme. Avec Idelux Projets, nous avons développé ce pan de l’économie, primordial pour l’ensemble de la région ", a-t-elle souligné.

Un projet intégré dans le développement touristique

L’arrivée et l’aboutissement de ce projet de l’aire des motor-homes sur le territoire communal s’inscrivent dans une politique volontariste d’un développement plus large sur le territoire d’Herbeumont. On relèvera notamment qu’il s’inscrit aux côtés de la station de trail et de marche nordique avec des parcours permanents. Mais il s’inscrit aussi dans la réfection du viaduc ainsi que celle des quatre ponts de l’ancienne ligne de chemin de fer situés sur la commune pour un montant de plus de 900000 €.Des aménagements qui ont permis de développer le vélo-tourisme.

Des investissements ont également eu lieu au niveau de l’engagement de personnel afin de baliser et entretenir les promenades avec la mise en valeur de sites tels que le château ou les plages le long de la Semois. Sans oublier les infrastructures existantes telles que les quatre campings, les gîtes et lieux d’hébergements insolites. "Mais deux manques se faisaient sentir en matière d’hébergement: des chambres d’hôtes et l’accueil des motor-homistes. Un premier travail a porté sur l’acquisition du terrain en bordure du RAVeL propriété du SPW afin d’y accueillir cette aire" , a relevé Catherine Mathelin.

Une localisation idéale

La réalisation de cet aire pour motor-homes s’inscrit dans un entourage touristique et économique présent sur le territoire: proximité du centre et ses commerces, aire située le long du RAVeL, à deux pas du parc d’Herbeumont et du syndicat d’initiative tout en étant proche du château fort et son panorama exceptionnel sur la vallée de la Semois.Par ailleurs, l’aire se trouve en plein cœur d’un réseau de randonnées de grandes qualités ou encore à cent mètres des départs de la station de trail. Elle est également située en plein cœur d’un espace vert et paisible.

Et avoir confié la réalisation et la gestion de ce projet à Camping Car Park offre d’indéniables facilités comme une assistance téléphonique aux motor-homistes de 9h à 24 h, 365 jours par an.Le tout en neuf langues!

À noter aussi que c’est la Commune d’Herbeumont qui assure la gestion des différents services. L’investissement financier, pour cette aire de 33 emplacements, s’élève à 540000 € avec une subvention de 435882 €.

Présent lors de l’inauguration, le député régional René Collin a souligné que ce projet s’inscrivait dans une volonté de développer ce type d’accueil touristique dans "une carte vierge qui appelle à se développer de plus en plus sur le territoire régional."

Au nom de la ministre Valérie De Bue, Gonzague Milis a souhaité que ce projet "fasse des petits" en annonçant une autre bonne nouvelle pour Herbeumont avec la signature de l’arrêté de subvention pour la rénovation de la deuxième tour du château.

Enfin, directeur commercial de Camping Car Park, Rémi Le Gloahec a signalé que cette réalisation était une première en dehors du territoire français.