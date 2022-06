20 ans d’existence pour Habitat +

Mais ce qui fait également la particularité d’Habitat +, c’est le choix de la zone de prospection. "On nous retrouve dans des zones plus rurales, dans les centres de villages plutôt que dans les centres-villes, souligne le patron de la société. Par exemple, nous avons des chantiers en cours à Vaux-sur-Sûre, Sibret, Libin ou encore Florenville. Mais par la force des choses, nous commençons à nous retrouver dans des plus grandes villes comme Arlon, Marche ou encore Libramont".

Pas de fluctuation de prix

Comme tout le secteur de la construction, l’entreprise est-elle impactée par la hausse des prix du marché des matériaux et leur pénurie? "Oui, bien évidemment poursuit Jean-Philippe Piron. On tente de trouver des partenaires qui ont du stock mais ce n’est pas toujours facile. Mais le contexte fait aussi qu’on se force à trouver d’autres solutions comme avec le bois par exemple. Ce n’est pas forcément toujours négatif". Au niveau de la hausse des prix, il n’y a guère de conséquence sur le client puisque le prix fixé avant le début du chantier reste figé quoiqu’il arrive. Et quid de la pénurie dans certains corps de métiers? "Depuis longtemps, il devient difficile de trouver des couvreurs et des plafonneurs. Les corps de métiers liés aux châssis sont également difficiles à trouver. Par contre, le secteur de la maçonnerie se porte mieux depuis un petit temps".

Du travail pour 50 entreprises

20 ans après sa création, l’entreprise chestrolaise emploie une vingtaine de personnes. Dans ce nombre, on retrouve deux menuisiers, un peintre et un ouvrier polyvalent. Mais comment ériger autant d’appartements sur une année avec une équipe aussi réduite? "On sous-traite avec beaucoup d’entreprises locales poursuit le patron. À la louche, Habitat + doit faire tourner une cinquantaine d’entreprises de la province de Luxembourg". D’ailleurs, Jean-Philippe Piron est toujours à la recherche de nouveaux partenariats avec des entreprises locales. "Qu’elles n’hésitent pas à me contacter si besoin" termine-t-il.