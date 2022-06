Patro et théâtre sous un même toit

Chacun des deux mouvements était à la recherche d’une cohabitation.

Rejoindre le Haut du Tilleul

Benjamin Destrée, échevin en charge de ce dossier, lance l’idée de rejoindre le Haut du Tilleul à côté du football Tintifontaine. C’est une possibilité que ne fait pas l’unanimité dans un premier temps: "Quitter le cercle Saint-Joseph, c’est déserter le centre de Tintigny. Le théâtre a toujours été à cet endroit, il n’est pas possible de déménager" , en disent ses membres. Après concertation, on propose un bâtiment neuf répondant aux exigences théâtrales et culturelles. Des critiques s’élevaient accusant le projet de faire du tort au centre culturel, mais le collège maintenait son idée.

"Le patro s’agrandit d’année en année et est logé au cercle vieillot à Bellefontaine. Le nouveau projet de maison multiservice de Bellefontaine est situé par contre à un lien stratégique qui assure la jonction entre les deux carrefours des voies lentes", confie l’échevin Destrée.

Plus d’une centaine d’enfants vont au patro et participent au camp annuel. Pour leurs activités d’intérieur, il est impératif d’avoir un local, – attendu depuis de nombreuses années – et un grand terrain pour tout ce qui est extérieur.

Du côté du théâtre, mêmes attentes. Cette infrastructure offre une grande salle pouvant accueillir 220 places assises + personnes à mobilité réduite et sera modulable avec aussi des gradins. Elle se complète par une cafétéria qui pourra accueillir aussi de petites réceptions. Local de réunions complète l’ensemble/

Son coût est de 1800000 € hors TVA subsidié par le PCDR à raison de 1250000 € et rentrera dans la régie communale autonome qui gérera l’infrastructure et engagera une personne pour l’entretien.