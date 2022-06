Le résultat budgétaire affiche un mali de 9950 €. Dans son analyse, il épingle une hausse des dépenses de personnel facilement explicable et la hausse des dépenses de fonctionnement, aussi identifiable. Ce qui interpelle le plus, ce sont les montants alloués aux aides sociales. Le receveur le constate: alors que le nombre de Revenus d’Intégration Sociale, RIS, était stable de 2015 à 2019, on assiste, dit-il, "à une hausse vertigineuse des dépenses." De 17 RIS en 2018, on est passé à 25 en 2020 et à 32 en 2021.

«Ce n’est pas fini!»

La conseillère Marielle Grommerch (min.) s’interroge: "Cette augmentation des RIS est-elle liée à la crise Covid?" Le président de l’Action Sociale, Laurent Lambotte, répond par la négative: "Les RIS liés au COVID sont restés quelques mois avant de retrouver du travail. À l’exception de Stoumont, on constate une telle hausse dans tous les CPAS. Cela a vertigineusement augmenté et ce n’est pas fini."

Il pose ensuite une considération générale: "Je ne suis pas gêné du résultat, il fallait et il faut aider les gens."

Pour ce faire, la modification budgétaire qui a suivi l’adoption unanime du compte se base sur des projections un peu plus pessimistes. Ainsi, la dotation communale passera de 420000 à 480000€. Les sommes prévues pour l’aide sociale sous ses différentes formes sont revues à la hausse.

Fabrice Léonard (min.) se demande si le "fond mazout," lui, ne va pas également connaître une forte augmentation.

Sur le plan purement budgétaire, le président du CPAS souligne que les montants alloués sont entièrement récupérés et que les critères d’octroi sont « stricts. » Autre interrogation concernant les réfugiés ukrainiens. Ils sont actuellement une petite quinzaine à être hébergés à Lierneux. « Quatre devraient partir prochainement » avance le bourgmestre André Samray. Sur l’axe des revenus alloués, cela ne touchera pas les finances du CPAS: le pourcentage de remboursement du Fédéral au CPAS est de 55% pour un RIS. Ce pourcentage est de 135 puis dans un second temps de 125% pour un revenu touchant un réfugié ukrainien.