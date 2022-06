Du 2 juillet au 6 août , les concerts se dérouleront dans la cour de l’office du Tourisme et seront gratuits. Les concerts des 13 et 20 août auront lieu dans le cadre d’ArlonFolies. Le prix de l’entrée sera de 4€.

Le 2 juillet: The Vizon’s, un groupe de cover originaire d’Halanzy.

Le 9 juillet : Drink Too much, groupe de cover reprenant des chansons de "Téléphone" en passant par "The Cure" et bien d’autres encore.

Le 16 juillet: Cools and the gang, quatre potes de la vallée d’Attert dans un répertoire folk avec des reprises d’artistes très connus.

Le 23 juillet: Albert Blues band , balance un rock-blues festif comme aux plus belles heures des 70’s et des 90’s.

Le 30 juillet: Neon Rust , groupe de rock alternatif gaumais composé de quatre jeunes membres. Une énergie débordante et des guitares saturées.

Le 6 août: Davon stage propose des sets acoustiques en mode guitare et/ou piano voix avec des reprises de Nick Cave, Alain Bashung, Nirvana, Louise Attaque…

Le 13 août: The Detain, groupe de compositions aux styles variés: une guitare latino, une voix soul, une batterie "beat box" et une basse soul/reggae, le tout mélangé dans un style de musique pop.