Le Petit Théâtre fait son P’tit festival vendredi

Arts de la scène et guinguette sont au programme du premier P’tit festival du Petit Théâtre Entre Nous qui se déroulera ce vendredi 2 juillet à partir de 15 heures. En effet, après dix années, le Festival "En Scènes" prend une nouvelle forme: artistes en intérieur et en extérieur, guinguette, musique, clownerie et théâtre seront les principaux ingrédients de cette journée dédiée aux familles et enfants.