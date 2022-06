Le Juillet musical se la joue (douces) Folies!

Le Juillet musical propose chaque week-end du mois de juillet, à Saint-Hubert mais aussi dans un certain nombre de villes et villages de notre province, des concerts associant valeurs affirmées du monde musical et talents en devenir. Le programme privilégie le patrimoine et le grand répertoire classique sous forme de récitals ou de concerts de musique de chambre et symphoniques, sans oublier l’une ou l’autre découverte. Une place particulière est octroyée aux jeunes musiciens et ensembles repris sous le label des "concerts coups de cœur". " Choisir comme thème les Folies au sortir de deux ans de pandémie n’a rien d’anodin. Car il est permis de considérer qu’organiser un festival de musique dans un contexte rendu encore plus anxiogène du fait des tensions internationales et de leurs conséquences économiques relève quelque part de la folie ", souligne Els Celis, directrice artistique. Le programme est intense et ne demande qu’à être partagé (voir le site très détaillé juilletmusicaldesainthubert.be). Au programme, 15 concerts et spectacles programmés à Saint-Hubert, Arville, Smuid, Nassogne, Marche, Bertrix…