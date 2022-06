Laura Laune, en apothéose du Festival du rire

La comédienne à l’humour caustique était venue en avril 2015 avec son spectacle "Le diable est une gentille petite fille". En mars 2016, elle avait participé au gala d’ouverture avec Kody, Élodie Poux, les Jumeaux… Deux ans plus tard, elle avait de nouveau présenté son spectacle "Le diable est une gentille petite fille" qui avait affiché complet en 48 heures. La voilà donc pour la quatrième fois. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites: la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.

