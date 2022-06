La Roche: Guy Hardenne quitte la scène politique

Petite bombe à la table du conseil communal de La Roche. Guy Hardenne, le chef de file de la liste Vision@Venir, a remis sa démission du conseil communal mais également de la vie politique. Il explique sa décision par " un sentiment de totale inutilité dans le conseil communal. " Guy Hardenne développe: " Je ne me suis jamais considéré comme étant dans l’opposition mais plutôt dans la minorité. Or, la minorité n’a rien à dire et rien à faire. Nous sommes toujours contrés, le monde du silence en face de nous. Quand un point est proposé en conseil communal, c’est que la décision a déjà été prise par le Collège. Nous ne pouvons que poser nos questions, donner notre avis mais sans plus. Ce système n’est pas, pour moi, le reflet de la popul ation. " Guy Hardenne tient toutefois à remercier son équipe politique et à féliciter un personnel communal " hypercompétent « . Il explique également nourrir le sentiment d’avoir été utile en tant qu’administrateur de la Régie communale autonome, en charge du dossier du centre sportif, où il sent avoir fait bouger les choses. Son implication a d’ailleurs été saluée par ses pairs.