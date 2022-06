La crèche des P’tits Potes inaugurée

Une inauguration est toujours un événement. Elle clôture un projet et permet de donner du concret. Elle permet également d’apaiser certaines craintes. Exemple dans la commune de Manhay, à Malempré pour être précis, où, voici peu, le ruban de la crèche "Les P’tits Potes" a été coupé. Voici encore quelques mois, la création de cette crèche alimentait les conversations dans la commune. Une pétition avait même circulé. La raison?La fin de la halte d’accueil sise à Manhay pour faire place à la crèche à Malempré. À l’époque, comme rappelé lors de l’inauguration, ce changement s’inscrivait dans le cadre d’une réforme de l’ONE: "Cette réforme a pour but d’harmoniser les milieux d’accueil et a pour effet positif d’augmenter le nombre de places. La halte d’accueil de Manhay a donc la possibilité de devenir une crèche, d’augmenter sa capacité, et de pouvoir offrir 11 places" , note l’échevine Anne Mottet.