Jodie Devos dans Juliette + Roméo

Le dimanche 24 juillet à 20 h, au centre culturel de Bertrix. Archétype de l’amour fou qui prend tous les risques pour déployer ses ailes, jusqu’à mettre sa vie en jeu, Roméo et Juliette est la pièce de théâtre de Shakespeare la plus universellement connue. Ce drame éminemment romantique a beaucoup inspiré les compositeurs italiens, français et russes aux XIXe et XXe siècles. En voici une sélection des plus significatives qui vous raconte l’histoire à travers le chant et la danse. Avec Jodie Devos, qu’on ne présente plus. La jeune femme de 33 ans est née à Libramont. Tessiture soprano, elle fut notamment deuxième lauréat du Concours musical international Reine Élisabeth en chant en 2014.