Il menace de jeter de l’acide au visage de la magistrate

Entendu ce mardi devant le tribunal correctionnel, l’agriculteur a précisé ses pensées. "L’assistante de justice a mal compris mon propos.J’ai dit que je faisais des cauchemars dans lesquels une magistrate me rit au nez et j’ai envie de lui jeter de l’acide au visage. Mais je n’allais pas le faire.Je lutte depuis 19 ans pour récupérer mon bien.Je n’arrive pas à passer à autre chose. Je me soigne depuis 6 ans auprès de deux psychiatres."

Il évoquera aussi "son envie de porter des coups à une autre magistratechaque fois qu’il passe devant sa maison" . Mais là aussi il assure que ce ne sont que des pensées. Il harcèlera également son ancien avocat par messages et par téléphone. Là aussi l’homme nie. Mais les preuves sont là. "Mon petit Alexandre, tu as détruit ma vie.J’aurai le dernier mot.Je te donne une dernière chance.Je vais régler mes dettes.Le cimetière n’est pas loin".

Un dossier de 800 pages

Le prévenu est également un adepte de Facebook sur lequel il déverse toute sa frustration. Des publications qui ne peuvent être jugées en correctionnelle mais qui sont passibles de la cour d’assises, comme le rappelle le substitut Dimitri Gourdange. "Monsieur est loin d’être un idiot. Il sait qu’il ne sera pas poursuivi pour ses propos sur Facebook. Il joue avec le feu. Il y a 5 préventions dans son dossier qui fait 800 pages. Dès qu’on lâche un peu de lest, il recommence! Les faits durent depuis un certain temps.Il y a une absence totale de remise en question chez le prévenu.

Quelle sanction donner? Alors qu’un dossier civil est à la base de cette affaire.Je ne sais pas comment faire pour l’apaiser. Monsieur a déjà un casier judiciaire bien rempli de menaces, injures, harcèlement téléphonique." Le parquet, espérant créer un électrochoc, requiert 3 ans de prison avec un sursis probatoire assorti de nombreuses conditions à respecter pour éviter un retour à la case prison.

«C’est un couillon»

Pour me Maquel, avocat de la défense, la tâche n’est pas aisée. "De par la particularité des personnes mises en cause et celle visées.On ne rencontre pas ce genre de dossier tous les jours."

Sur les faits, l’avocat interroge sur la dangerosité du prévenu. "L’expert dit non et qu’il est responsable de ses actes.C’est un couillon qui ne passera pas à l’acte."

Sur les propos tenus à l’assistante de justice, l’avocat appelle à la prudence. "On ne sait pas dans quelles conditions a eu lieu l’appel téléphonique." Quant aux menaces envers son avocat: "Est-ce que 3 SMS envoyés sur un numéro professionnel constituent du harcèlement?" Me Maquel sollicite une peine de probation. Jugement le 25 août.