Cette année, comme il y avait une photo de village vers midi, elle a lieu tous les 10 ans, démarrage de la journée dominicale très avec une omelette bien baveuse aux lardons servie par Lætitia et Joseph Kessler dans la cour de leur jolie vieille bâtisse.

Mais les participants ont tenu le rythme pour être à l’heure et parcourir toutes les rues du village avec leurs six animaux à roulettes réalisés par feu l’artiste Nathalie Pasau, à savoir Frida le mouton, Alphonsine l’escargot, Fracapan le pingouin, Joséphine l’autruche, Jiminy le criquet et la Licorne. Les musiciens ont joué l’air traditionnel et aussi le morceau Kirmess am duerf là où un petit verre était offert. La tradition a donc été bien respectée sous un merveilleux soleil. Tout réussit cette année aux tontelangeois après un Tontegrange de feu.

Puis troisième photo des villageois de Tontelange, néos et anciens toutes générations confondues, comme en 2000 et 2010, les deux années Covid ayant retardé les choses. Toujours le fidèle et l’incontournable Frédéric Humblet à la prise de vue, photo prise de l’étage de la salle du cercle. Et cela s’est terminé comme il se doit par un apéro avec vin de sureau, maitrank et bière, dont un fût offert pour les 60 printemps de la cheville ouvrière du cercle Jean-Luc Bodeux.