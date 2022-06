Le bourgmestre, André Bouchat les a comparés à un oxymore: "Vous savez cette figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires. Aujourd’hui et ici, vous êtes nombreusement rares. Aujourd’hui, avec le progrès de la médecine et l’augmentation de la longévité, les couples au long cours se font plus rares. La société a besoin de stabilité, vous en êtes un exemple que je tiens à féliciter."

– Le couple Bernadette Gérard et Roger Bauche fête ses 50 ans de mariage. Leur plus beau cadeau, disent-ils, ce sont leurs petits-enfants.

– Jeannine Jacquet (84 ans) a dû patienter 6 ans pour que son fiancé Guillaume Grenson (87 ans) se décide à la demander en mariage. "Ses copains passaient avant moi!" dit-elle. Ils fêtent leurs 60ans de mariage. Le couple est connu à Marche pour la présidence assurée par Monsieur Grenson pendant 50 ans à la tête de la Porte basse et par le travail de son épouse comme aide-soignante au home Libert.

– Adrien Van Belleghem (88ans) et JulienneDegroot e (85 ans) se sont mariés en 1957. Ils ont 65 ans de mariage. Un soir de bal, elle avait flashé sur ce beau militaire. Les voilà, 65 ans plus tard avec 7 enfants, 15 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants. Son fils nous dit lui aussi avec un sourire: "Le secret de leur longévité à deux? C’est d’avoir été heureux malgré des conditions de vie parfois difficile et avec des valeurs omniprésentes de respect, d’honnêteté et de solidarité."