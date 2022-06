Le premier fan-club d’Arnaud DeLie bientôt sur les rails

Ceux d’Arnaud DeLie était certes moins nombreux, mais toutefois reconnaissables aux t-shirts et drapeaux rouges qu’ils arboraient dans les rues de la cité côtière. Ainsi qu’au sein du village de l’équipe Lotto, érigé en bord de plage, à la sortie de la ville.

Depuis quelque temps déjà, ceux-ci suivent au quotidien les faits et gestes du nouveau prodige du sprint belge et ne lésinent pas sur les kilomètres pour aller porter leur soutien à celui qu’on surnomme désormais le taureau de Lescheret. "Avec notre groupe, on a croisé quelques autres Luxembourgeois. J’imagine qu’on devait être une bonne cinquantaine au total", confie l’Arvillois Stéphane Lambotte qui n’est autre que l’oncle d’Arnaud DeLie. Son épouse, marraine du sprinteur ardennais, son fils et sa fille font aussi partie d’un groupe qui compte notamment quelques anciennes figures du monde du basket. De Neufchâteau notamment.

"Ce groupe s’est fondé quand il était encore en juniors, poursuit cet employé du SPW qui fit partie de la première aventure du BCCA Neufchâteau au niveau national. Au début, il s’agissait surtout de la cellule familiale d’Arnaud et de quelques amis. Puis il s’est étoffé quand il est passé en espoirs et encore plus, forcément, quand il a commencé à enchaîner les victoires chez les pros."

Les premières affiliations en 2023

Aboutissement assez logique: le premier fan-club officiel d’Arnaud De Lie devrait bientôt voir le jour. "C’est Arnaud lui-même qui m’en a fait la demande en début d’année , précise Stéphane Lambotte. Les démarches administratives sont quasiment terminées; il ne manque plus que la signature de la maman d’Arnaud qui fera partie du conseil d’administration de l’ASBL, au même titre que Michel Pêcheur, Denis Lejeune, tous deux d’Arville aussi, et moi-même. Je dois avouer que nous avons été un peu pris de court; les victoires sont arrivées tellement vite. Mais on devrait lancer les premières affiliations en 2023. La demande est là, on nous aborde de plus en plus souvent lors des courses pour rejoindre notre groupe. Ça va vite, même peut-être un peu trop vite pour Arnaud, mais je n’ai pas trop de craintes car il est bien entouré. Et pour nous, toutes ces belles courses sont autant de superbes découvertes. Voir les coureurs et Arnaud dans le Mont Kemmel à Gand-Wevelgem, ça donne la chair de poule. On fait plein de connaissances, on s’est notamment lié d’amitié avec des membres du fan-club de Philippe Gilbert . De course en course, on sent une évolution."

Qui mènera sans doute jusqu’à des déplacements organisés en car. "Mais pas pour toutes les courses , termine Stéphane Lambotte. Pour des courses en circuit, c’est bien. Sur une course en ligne, c’est moins évident. Et c’est un peu frustrant de faire beaucoup de kilomètres pour apercevoir les coureurs quelques secondes. Mais on a de la chance quand même. La Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, l’Amstel et d’autres, ce sont autant de beaux rendez-vous à proximité. On en profite, on ne vivra pas ça deux fois."