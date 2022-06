Le temps qu’il fait est un des plus beaux sujets de conversation et de poétisation qui soient. Surtout quand il est mêlé au temps qui passe.

Parmi les bonheurs d’expression que j’ai entendus récemment, il y a celui-ci: "Le temps se perturbe".

Admirable, non?

D’habitude, le temps qui change, qui subit des changements, on dit qu’il est perturbé. C’est l’annonce classique… On a entendu ces paroles-là des centaines de fois.

Mais avec la formulation "le temps se perturbe", tout est chamboulé. Renouvelé.

Là, on n’est plus dans le constat, on est dans l’action. Au cœur. Et c’est le temps qui mène la danse. La danse du temps lui-même. Avec le verbe perturber devenu réfléchi (qui n’existe pas officiellement), tout change!

Mais j’étais venu vous parler des grêlons…

Parce qu’il en est tombé des gros, ces deux dernières semaines, en France. Des vraiment gros. Très gros.

J’ai entendu dire qu’ils étaient de la taille d’une boule de pétanque.

C’était la première fois, me semble-t-il, que le comparant était la boule de pétanque. Diamètre réglementaire: entre 70,5 et 80 mm.

Juste avant, c’était la balle de tennis: entre 63 et 66 mm. Encore avant, c’était la balle de ping-pong: 45 mm.

Quand j’étais enfant, la grêle exceptionnelle, c’était des grêlons de la taille d’un œuf de pigeon: 40 mm.

Le poète symboliste Auguste Angellier (1847-1911) portraiturait ainsi la grêle de son temps, qu’il comparait à une blanche sauterelle nombreuse:

"Les légers grêlons de la grêle/Bondissent au bord des toits. […] Parfois, se heurtant aux parois/Un grain rejaillit et sautelle! Sur les pavés mouillés et froids."

Aujourd’hui – gare à nous! -, la sauterelle a vachement grossi, pris du poids.