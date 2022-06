Étoilé Michelin depuis 26 ans, le château de Strainchamps fermera en décembre

Pourquoi cette fermeture alors que votre établissement affiche complet?

Nous pensons qu’il est l’heure de profiter de la vie, de se délecter de nos centres d’intérêt, de passer du temps avec nos petits-enfants: Marius et Rita. Avec la gestion de l’hôtel, nos journées sont longues, elles débutent dès 8h et se terminent souvent à minuit et parfois encore bien plus tard. L’âge se faisant ressentir, nous estimons qu’il est temps de rendre notre tablier.

Si notre établissement affiche complet, c’est magnifique car nous avons toujours rêvé de finir en beauté!

Revenons au début de l’histoire: comment avez-vous décidé de vous installer dans ce petit hameau de la commune de Fauvillers?

Après notre rencontre, Paulette et moi avons travaillé 10 ans dans la capitale et au «Château du lac de Genval». Nous désirions nous installer à notre compte. Mon épouse étant originaire de la province du Luxembourg, c’est en décembre 1989, via son père Gilbert, que nous apprenions que le Château allait être mis en vente publique. Nous avons franchi le pas et en mai 1990, nous ouvrions notre propre Hôtel-restaurant.

Vous êtes restaurant étoilé Michelin depuis 1996, cette étoile a-t-elle changé vos habitudes?

Cette étoile était vraiment inattendue. J’ai toujours travaillé pour faire plaisir à mes clients,

Jamais pour l’étoile! Il y a certes un stress pour la conserver d’année en année. Et si je voyais qu’un client n’était pas content, j’aurais été aussi malheureux que de perdre mon étoile! Pas mal de personnes, de tous horizons, ont trouvé leur bonheur à Strainchamps et nous sommes très heureux de terminer notre carrière en ayant pu conserver notre étoile pendant 26 ans!

Comment avez-vous vécu les deux années Covid?

Même si le premier confinement a été pour nous, un très agréable stage de prépension, ces 8 mois de fermeture ont indéniablement marqué la restauration!

La reprise a été très difficile. Nous étions épuisés par le manque d’effectif et l’accumulation de stress laissé par le contexte anxiogène du virus.

Quand aura lieu la fermeture de votre établissement? Comment envisagez-vous le futur?

La fermeture officielle aura lieu le 18 décembre prochain, le dimanche avant Noël, certes avec un pincement au cœur! Mais ce fut pour nous une merveilleuse aventure grâce à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance pendant trois décennies.

Nous remercions nos clients et amis pour leur fidélité depuis tant d’années, merci aussi à ceux qui ont travaillé à nos côtés et ce depuis le début. Et pour le futur? On va d’abord se poser, ensuite on verra s’il y aura revente ou pas ou en partie! On peut imaginer conserver des chambres d’hôtes, de temps à autre la mise sur pied de cours de cuisine. Nous verrons tout cela après nos congés d’hiver, en février ou mars 2023!