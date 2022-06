Les vols de vélos haut de gamme se multiplient en province de Luxembourg

Un voleur habillé en cycliste

Dans le village de Behême (Léglise), deux cyclistes sont eux aussi repartis sans leur vélo le 6 mai. Sous les yeux d’un témoin "Il a vu un homme habillé en cycliste sortir d’une voiture immatriculée à l’étranger.Il a demandé à cette personne où avait lieu la randonnée cyclo. mais il n’avait pas de vélo.Un peu plus tard, un vol a été constaté au moment des inscriptions. Le vélo en question se trouvait contre le mur de la salle. Tout est allé très vite pendant que le propriétaire du vélo s’inscrivaità la rando" , raconte Fabrice Cobraiville, président du club Promovélo Lorraine à Arlon. Dans la foulée, après la randonnée, un second vélo a été dérobé.

Un parking à vélos surveillé

Le phénomène prend de l’ampleur et, dans les clubs de VTTet cyclo, on veille au grain. "Nous avons mis en place un parking surveillé pour les vélos pendant nos randonnées , explique Fabrice Cobraiville. Il est fermé par des barrières Nadar et surveillé par deux membres du club. C’est rassurant pour les participants.Ils peuvent s’inscrire, boire un verre en toute quiétude. On ne pourrait plus s’en passer, même si cela mobilise du monde et de l’espace. Quand on s’arrête pour se désaltérer, on garde aussi toujours un œil sur nos vélos. Si ce n’est pas possible, on ne s’arrête pas."

À ce stade, le préjudice des vols avoisine les 50000 €. Ce montant concerne uniquement les vols déclarés.