Les Red Devils en démonstration au Fly’In Festival (vidéo)

Organisé par la commune de Saint-Hubert, le « Fly’In Festival » est un événement incontournable dans la région. Deux journées de fête qui permettent de découvrir l’aérodrome et de profiter d’une journée en famille dans un cadre exceptionnel. L’occasion notamment de prendre place à côté de pilotes par le biais de vols découvertes en planeur, en avion, en ULM ou encore en hélicoptère. Il est également possible de voler en Extra 300, un avion capable de réaliser les acrobaties les plus folles.