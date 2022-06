La base de loisirs du lac à Neufchâteau est prête pour l'été

C’est l’été depuis quelques jours et la Vallée du Lac de Neufchâteau est prête à accueillir les nombreux adeptes des jeux aquatiques. La base de loisirs, déjà bien équipée, accueille désormais une piscine naturelle en plein cœur du lac. "Des pontons flottants ont été installés pour bien délimiter la zone de baignade, explique le bourgmestre François Huberty. Cette installation permet entre autres de sécuriser la zone de baignade et de la rendre plus conviviale et accessible" . Cet espace récréatif est accessible au grand public et ne nécessite pas de surveillance particulière. Il est donc possible de s’y baigner à sa guise en respectant bien sûr les différents drapeaux relatifs aux baignades.