Celui d’avoir une clinique plus moderne, avec plus d’espace; on commence à être à l’étroit et c’est ici un peu vétuste même si on aime bien être en face de Saint-Martin.

Vous quittez le centre-ville?

Oui, à Schoppach à l’avenue du Bois d’Arlon. On a un terrain de 20 ares, on va détruire la maison et construire un nouveau bâtiment. On partira sur 8 ou 9 fauteuils, avec tout l’équipement moderne comme un scanner. On devrait rentrer en 2024, on n’a pas encore de date précise.

Qui investit?

On fait partie du groupe Odontolia, qui est l’un des groupes leader en Belgique, le premier groupe en Wallonie avec une trentaine de cliniques. C’est la société qui investit, on a un cabinet qui tourne. Ce qui est bien dans le groupe, ils écoutent vraiment les dentistes. Les praticiens font partie intégrante du groupe dans l’actionnariat. La mentalité est en train de changer au point de vue des dentistes. Pour les jeunes, c’est plus difficile de travailler seuls dans un cabinet. Ce sera avoir plus d’échanges humains, d’investissements. Le cabinet qui regroupe les spécialités est l’avenir. On veut une structure plus en ligne avec notre standing. Et puis, plus beaucoup de jeunes veulent travailler jusqu’à 22h le soir. On est dans une région où c’est plus difficile de recruter, une nouvelle structure attirera plus.

Oui, car pour le moment, difficile de trouver de nouveaux dentistes?

Nous, on est complet, cela a été difficile à un moment. Je suis maître de stage, donc j’arrive à avoir de nouveaux stagiaires. J’ai eu de la chance d’avoir des jeunes de la région.

Beaucoup partent au Grand-Duché?

Pas seulement, on est excentré sur la carte, c’est difficile de faire venir, certains viennent de très loin et c’est difficile qu’ils restent. On a des dentistes qui viennent de Bruxelles, ce n’est pas facile, mais en quelques années, j’y suis arrivé. Évidemment, le Grand-Duché n’aide pas, même s’il commence à y avoir une saturation. Au Grand-Duché, ils attendent les patients.

Pas toujours facile de trouver un dentiste de garde?

Il y a un dentiste de garde le week-end, pas la semaine. Pour cela, il faut appeler les dentistes de la région. Notre force est qu’on est nombreux. On reçoit pas mal d’urgences par jour. On ne peut pas accueillir toute la province.