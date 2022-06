Fauvillers veut instaurer un service citoyen pour jeunes adultes

La commune s’est donc engagée à promouvoir ces initiatives, et à relayer les informations de la plateforme afin déjà de permettre à chaque jeune, qui le souhaite, de s’engager dans cette démarche.

Lors de la précédente législature, en 2018, le ministre Di Antonio a adopté un décret Walterre, qui assure la traçabilité des terres et veille à éviter leur réemploi de manière incontrôlée. L’objectif environnemental est plus que louable. Malheureusement, comme l’a expliqué le bourgmestre, ce décret engendre des frais supplémentaires conséquents pour les communes. Fauvillers adopte donc une motion qui demande que ces surcoûts soient pris en charge par la Région afin que cela n’impacte pas la capacité de la commune à entretenir les routes. La motion demande également à la Région de réagir en ajustant les budgets alloués aux communes et en donnant des indications claires sur les augmentations de prix acceptables ou non.

Enfin, suite à une conférence organisée par "Bastogne en Transition", la mutualité libérale et d’autres acteurs régionaux sur le thème du "Numérique responsable", le mayeur a proposé que la commune adhère à la Charte et s’engage dans cette voie.

"La commune a déjà adopté des bonnes habitudes, comme réfléchir à la consommation des appareils numériques achetés, réparer le plus possible les machines, en récupérant parfois certaines parties de matériel, afin d’éviter de racheter et de remplacer. Nous avons encore des progrès à effectuer, notamment en matière d’achat de matériel reconditionné, comme des GSM, qui sont moins chers, souvent aussi efficaces et surtout beaucoup plus écologiques ."

L’Avancée Patton

La modification budgétaire visait à ajuster des dépenses, notamment celles qui sont venues s’ajouter, comme du mobilier scolaire ou la finalisation de l’Avancée Patton, qui est quasiment prête à être inaugurée et qui reliera Fauvillers à Bastogne, dans un circuit de mémoire des combats qui ont mené à la libération de la ville.