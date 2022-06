Un nouveau label pour la commune

Encourager l’usage du patois gaumais

Si la fédération compte désormais quarante-deux communes labellisées, en Gaume la commune de Virton fait figure de pionnière. Elle est pour le moment la seule de ce territoire à disposer de ce label qui a pour objectif de favoriser les actions protégeant les langues et cultures régionales. Par la signature de cette charte ainsi que par un large éventail d’actions ayant pour but de valoriser le patois gaumais dans les domaines tels que la culture, l’enseignement, la communication et le tourisme notamment; Virton espère replacer cette langue endogène au cœur de la vie quotidienne des citoyens et sensibiliser la population à l’importance de son patrimoine immatériel. Et qui sait, peut-être donner envie à d’autres communes gaumaises de rejoindre la liste de plus en plus longue.