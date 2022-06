Un marcheur de la MESA dévale une crête à Houffalize

Les pompiers du poste de secours de Bastogne sont arrivés sur les lieux avec un officier, ainsi qu’une équipe du GRIMP, le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleuxde la zone Luxembourg.Le marcheur était conscient et se plaignait de douleurs aux côtes.Il n’était pas accessible par un chemin carrossable. Les pompiers ont installé une tyrolienne pour aller rechercher le blessé et l’emmener vers une ambulance qui l’a pris en charge.Les opérations sur place se sont terminées vers 19h45.