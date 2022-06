Un gardien de la paix sécurisera les écoles

Il en est ainsi notamment pour la mobilité et la sécurité. Autour de la table, le bourgmestre jonglait avec l’écran géant et les cartes pour situer les exemples concrets. Réduction de vitesse, sens interdit non respectés à l’école libre de Halanzy, placement de système ralentisseurs à la rue de Kemptgen à Aubange, création de voiries en sites propres pour les trottinettes, mise en place de bornes pour séparer les voiries, installations de radars… Tous aménagements qui demandent réflexion mais pour lesquels la Commune doit s’accommoder avec les impératifs de la Région wallonne.

Et si le stationnement et la sécurité aux abords des écoles restent un sujet préoccupant, le bourgmestre a été clair: " On a engagé un gardien de la paix. Il est actuellement en formation, il devrait être actif dès le mois de septembre pour faire respecter les mesures déjà en place. "

Il a aussi profité des questions pour faire le point sur le skate-park annoncé à Halanzy: " Un endroit de jeux pour les jeunes, en plein centre-ville, cela fait du bruit, cela pose des problèmes, on l’a déplacé à côté du tennis. Actuellement, la dalle spécifique pour accueillir les trottinettes et skates est coulée, un groupe de jeunes a déposé un projet et grâce au budget participatif, il va être réalisé. Pas pour cet été mais pour l’année prochaine ."

À propos des pistes cyclables: " Il existe plusieurs projets pour compenser le manque ." L’idée est de relier chaque village, des jonctions sont déjà faites entre Aix-sur-cloie et Battincourt, on veut prolonger le long de la Batte pour aller vers Musson et faire une boucle. De même il s’agira de relier Aubange, via le Clémarais vers Aix-sur-Cloie et Halanzy. Autre aménagement envisagé: relier Halanzy et Aubange en passant le long de la voie ferrée. Le plus compliqué sera de relier Aubange et Athus parce qu’il faut traverser l’autoroute et le chemin de fer, mais en passant par la rue des Champs et des Sports c’est possible. Il existe aussi une liaison ente Athus et Messancy et un tunnel va permettre d’accéder au centre d’Athus.

Au niveau de la sécurité encore, le bourgmestre annonce que dix nouvelles caméras mobiles vont compléter le matériel déjà existant.

Bref, de nombreuses questions ont encore émaillé cette rencontre très instructive. La séance s’est clôturée avec des remerciements adressés aux jeunes conseillers qui quittent l’assemblée: Nina Couchant, Christian Raheb, Raquel Abade Vieira, Antoine Colas, Neila Ghairi, Mel Costa Gomez, Alexandre Delvaux et Neyla Mezziani.

Rendez-vous en septembre avec la nouvelle équipe.