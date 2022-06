Rosières d’antan pour les 40 ans du cercle Saint-Lambert

Les deux compères décident alors de redonner vie à la salle paroissiale de théâtre, celle-ci étant à l’abandon depuis une dizaine d’années. C’est ainsi que naît l’ASBL Cercle Saint-Lambert. Ils décident de trouver Mathieu Detaille, entrepreneur et patron de la crémerie de la Sûre qui leur donne son soutien, mais il faut également avoir l’aval du curé, l’abbé Robe, car la salle appartient à la fabrique d’église.

L’accord en poche, le "petit comité" lance ce que l’on appellerait aujourd’hui un crowdfunding, en fait des cartes de soutien, auprès des habitants. Finalement, ce sont quelque 8500 € qui seront récoltés. L’ASBL voit officiellement le jour le 27 mai 1982.

La machine est donc lancée et les Capères vont donc se mobiliser pour rénover cette salle. Un club des jeunes naît deux ans plus tard. L’indispensable jeu de quilles trouve également place aux abords. Dans les années 2000, la commune rachète le bâtiment et une nouvelle rénovation permet à la salle de trouver un nouveau souffle.

L’ASBL compte à présent quelque 25 membres et le club des jeunes se montre également des plus vivants. Il fallait une telle équipe pour mettre en place des activités pour dignement fêter le 40eanniversaire du cercle.

Voyage dans le temps ces 25 et 26 juin

Rosières propose donc un voyage dans le temps. Le samedi 25 juin, c’est une balade au cœur du village qui proposera de se replonger dans le passé de manière générale, mais aussi avec des touches propres au village et à ses habitants. Un café et un commerce d’époque seront recréés. On pourra également se retrouver dans l’ancienne école avec des anecdotes. Un forgeron frappe son marteau sur le métal. Un show son et lumière, des capsules vidéo étofferont encore l’activité. La balade est gratuite avec une inscription de 10h à 17h (possibilité pour les PMR et les poussettes).

Pour terminer la journée en musique, le groupe Melting Pot’s investira la scène (entrée gratuite).

Dimanche, un office religieux en wallon se tiendra à 10h30. Et les convives se retrouveront pour l’apéro et le repas jambon à la broche (sur réservation, 0498 86 48 66).

De quoi dignement fêter les 40 ans en se projetant dans le passé, mais en rêvant déjà au cinquantième et vers le Royal Cercle Saint-Lambert.