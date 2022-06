L’unité pastorale d’Attert part en mission

L’unité pastorale du val d’Attert a été portée sur les fonts baptismaux dimanche matin en l’église de Nobressart par Mgr Pierre Warin, le doyen d’Arlon Pascal Roger et les abbés Arnaud Ngouédi et Leubrunet Kouenett.

Il faut savoir que le regroupement des paroisses en unité pastorale ne constitue pas la dissolution, la fusion ou la création d’une nouvelle paroisse, mais représente une organisation dynamique, respectant l’identité de chacun, apte à favoriser un partage des ressources et un meilleur travail d’équipe, afin de répondre davantage aux besoins des communautés.

Pendant plus deux ans, une équipe préparatoire, accompagnée par l’équipe diocésaine du "Chantier paroissial", avait été mise en place dans le secteur du val d’Attert pour répondre à cette invitation de nos évêques. "Un travail préparatoire qui a consisté à analyser la situation sociologique et pastorale, relever les ressources et les atouts, les difficultés et les résistances afin de dégager trois priorités pastorales pour les trois années à venir dont le but de faire résonner la Bonne Nouvelle dans le quotidien des villages du val d’Attert: créer des liens, rendre les célébrations dynamiques et participatives, maintenir le dynamisme de la catéchèse ." Au terme cette phase préparatoire un conseil pastoral et une équipe pastorale ont donc été mis en place.

Les membres de cette nouvelle équipe pastorale sont l’abbé Arnaud Ngouédi (curé), le vicaire l’abbé Leubrunet Kouenett, Michèle Montigny (secrétaire), Marie Claire Ernst et Fabienne Van Zuylen ainsi que Francis Lepère et Marc Ries.

Le logo de l’Unité pastorale du Val d’Attert, aux couleurs de la province de Luxembourg, a été créé, dévoilé et présenté par Mme Nicole Mathurin-Poncelet.