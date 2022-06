Le souvenir, fil rouge de la MESA

10 monuments ce jeudi

Au total, 24 monuments ont été et seront fleuris lors de ces quatre journées. Bricart, Cady, Esser, autant de noms et de monuments associés à la campagne des 18 jours qui, chaque année lors de la MESA, reçoivent la visite de délégations civiles et militaires. Comme le veut la tradition, une journée spécialement dédicacée au souvenir est organisée. Elle s’est tenue ce jeudi. Pas moins de 10 monuments ont été ainsi "visités" à Bastogne, dans les communes de Trois-Ponts, Gouvy et de Vielsalm.

Rencheux, le symbole

Vielsalm où tout a commencé. Dans le domaine militaire, les traditions et symboles sont importants. Ce n’est d’ailleurs par un hasard si la grande halte de cette étape salmienne se tenait à la caserne Ratz de Rencheux. Caserne qui a abrité les Chasseurs ardennais et où il y a plus de 55 ans, la première marche du souvenir, exercice purement militaire à la base, s’élançait. "Nous tenions pour cette 55eédition à passer par cette caserne. Même si elle est proche de Vielsalm, les boucles ont été organisées pour que la grande halte se situe ici. Si les murs pouvaient parler, seraient-ils heureux ou non de ce que la MESA est devenue? Les choses ont changé depuis son origine et aujourd’hui, il est impossible de la mettre sur pied comme à ses débuts", commente son directeur qui, en évoquant cette marche fait sienne la devise de la fraternelle des "Ardennais": "Honneur aux anciens, confiance aux jeunes."