Le soleil au rendez-vous pour 3479 marcheurs

Au total, ce jeudi, la MESA a accueilli 3479 marcheurs, dont 446 militaires, 539 enfants et 434 inscriptions d’un jour. Parmi ces marcheurs, épinglons la présence du Chef de la Défense, l’amiral Hofman. L’arrivée finale est prévue ce vendredi à Houffalize. On annonce d’ores et déjà une belle participation, notamment militaire et des écoles.